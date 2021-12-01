Казахстанский блогер извинился за видео с «обдолбанным» Биланом

Видео: @birzhanashim

Блогер Биржан Ашим, опубликовавший в сети ролик с «обдолбанным» российским певцом Димой Биланом, извинился перед артистом, он выложил видео в своем Instagram-аккаунте.

Блогер, который был приглашен на свадьбу в Казахстане в качестве гостя и снял на видео выступление Билана, признался, что спровоцировал скандал вокруг него. Он попросил у артиста прощения за обрушившийся на него негатив и уточнил, что считает его хорошим певцом. Ашим отметил, что поведение Билана никак не повлияло на его отношение к кумиру.

«Ты крутой артист, и если ты посмотришь эти истории, то знай, что нам ты подарил праздник в тот вечер, и мы все кайфанули», — добавил он. Блогер также извинился перед молодоженами, родителями жениха и невесты, «до которых эта ситуация тоже дошла».

27 ноября Ашим «слил» в сеть видео выступающего в нетрезвом виде Билана. Он назвал музыканта «обдолбанным» и заявил, что Билан был пьян. Артист с трудом разговаривал с публикой и не попадал в такт мелодии. После концерта исполнитель обратился к фанатам, попросил у них прощения и расплакался.