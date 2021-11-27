Видео выступления пьяного Димы Билана на свадьбе попало в сеть

РЕН ТВ

Российский певец Дима Билан выступил на свадьбе в Казахстане в нетрезвом виде, видеоролик с мероприятия опубликовал РЕН ТВ со ссылкой на блогера Биржана Ашима.

Исполнитель вышел на сцену, чтобы спеть перед гостями и молодоженами, но во время выступления не попадал в такт мелодии. Автор ролика отметил, что Билан «явно мог бы спеть лучше». На одном из фрагментов артист с трудом разговаривает с публикой. «Ребята, он обдолбанный!» — заявил автор ролика, предположив, что Билан пьян, и выложил кадры в сети. Затем кадры были удалены.

Позже артист извинился за свое поведение на свадьбе в Казахстане. Он обратился к поклонникам и уточнил, что ему стыдно. По словам артиста, во время выступления он пил минералку. «Вы знаете, так бывает, иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было?» — добавил он. Билан признался, что до этого не спал трое суток. «И я очень устал. И у меня 40 лет на носу», — уточнил он и заплакал.

В сентябре 2019 года посетители концерта Билана раскритиковали его за «неадекватное поведение» на сцене. Они рассказали, что артист не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты. Позже Билан признался, что провел концерт в нетрезвом виде.