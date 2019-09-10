Билан рассказал о выступлении в нетрезвом виде

Певец Дима Билан признался, что выступил на концерте на День города в Самаре в нетрезвом виде. Об этом он рассказал в видеообращении в Instagram-аккаунте.

По словам артиста, перед выступлением он встретил друзей в гримерке и выпил с ними коньяка. «Я не рассчитал, видимо, из-за отсутствия алкоголя в моей жизни, и это сыграло со мной жуткую шутку», — оправдался исполнитель. Билан объяснил, что он ведет здоровый образ жизни и несколько месяцев не употреблял алкоголь из-за «серьезных проблем» с желчным пузырем и пищеводом.

Певец принес извинения посетителям концерта, которые остались недовольны его выступлением. Он пообещал вернуться в Самару и провести для всех жителей бесплатное мероприятие. Кроме того, артист заявил, что ведет переговоры с администрацией города, чтобы подарить городу детскую площадку и купить в местную больницу необходимый для лечения детей аппарат. Билан выразил надежду, что жители поймут его и примут извинения.

Представители российского шоу-бизнеса и поклонники артиста поддержали его в комментариях. «Все мы не без греха! Не суди, да не судим будешь. Дима, ты Артист! Артист с большой буквы. И ещё больше стал им, после этих честных слов», — написал Филипп Киркоров. «Ты — большой Артист, который не имеет права на ошибку, но твои слова много значат не только для всех твоих поклонников, но и для всех нас! Я очень [надеюсь], что Самара простит тебя», — отреагировала Яна Рудковская.

9 сентября сообщалось, что посетители концерта Билана раскритиковали его за «неадекватное поведение» на сцене. Более 500 человек подписали петицию с требованием публичных извинений от артиста. «Он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты. Человек был явно под воздействием алкоголя, либо наркотических средств. (...) Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд. Мы любим свой город, хотим посещать подобные праздники, но хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей», — сказано в обращении жителей Самары.

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