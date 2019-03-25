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Билан вышел за наградой от Мединского на костылях

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Министр культуры Владимир Мединский наградил певца Диму Билана, получившего звание заслуженного артиста России. Об этом артист написал в Instagram-аккаунте.

На фотографиях с мероприятия заметно, что Билан вышел на сцену на костылях. «Я, казалось бы, не спортсмен, хотя сегодня с такими гаджетами», — прокомментировал певец свое появление.

Он поблагодарил Министерство культуры, родину Кабардино-Балкарию и педагогов за свои успехи в творчестве. Церемония прошла в День работника культуры, 25 марта, в атриуме Большого театра.

В конце февраля артист поскользнулся на льду у своего дома и получил двойной перелом ноги. Ему была назначена операция по имплантированию металлической пластины.

В ноябре президент России Владимир Путин присвоил Билану звание заслуженного артиста.

Дима Билан — лауреат множества музыкальных премий. В частности, он получил премии Муз-ТВ, MTV Europe Music Awards, «Золотой граммофон», в 2006 году ему вручили награду World Music Awards как самому продаваемому российскому исполнителю. Певец дважды представлял Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». В 2008 году он занял первое место с песней Believe и первый принес победу стране.

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