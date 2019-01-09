Дима Билан предложил ввести в России музыкальную цензуру

Эстрадный певец Дима Билан выступил в Абу-Даби на фестивале Russian Music Festival, где признался журналистам, что хотел бы ввести в России музыкальную цензуру. Слова артиста передает «Московский комсомолец».

«В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный треш и вседозволенность, то, быть может, и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, то, что сейчас происходит, — перебор», — сказал Билан.

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Артист не уточнил, что он подразумевает под хаосом в западной музыке.

В начале декабря 2018 года с предложением вернуть в Россию цензуру выступил народный артист Михаил Боярский. Он призвал восстановить в стране худсоветы, посетовав на разврат, который якобы царит в российском театре, кинематографе и на музыкальной сцене.

В ноябре президент России Владимир Путин присвоил Билану звание заслуженного артиста.

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