Диме Билану назначили экстренную операцию

Российский певец Дима Билан получил двойной перелом ноги. Об этом пишет StarHit.

Исполнитель попал в больницу после того, как 18 февраля поскользнулся на льду у своего дома. Врачи назначили Билану экстренную операцию по имплантированию металлической пластины, но певец отказался менять график выступлений. «Пластину принял решение ставить после шоу, хоть и хирурги были крайне против», — написал он в своем Instagram.

22 числа он провел трехчасовой концерт, при этом во время шоу он танцевал. Продержаться ему помогли уколы болеутоляющего, которые ему ставил личный врач.

В настоящее время его готовят к операции. Ожидается, что он пробудет в клинике несколько недель из-за восстановительных процедур.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин присвоил Билану звание заслуженного артиста.

В январе 2019-го певец признался журналистам, что хотел бы ввести в России музыкальную цензуру, «чтобы не сваливаться в абсолютный треш и вседозволенность».

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