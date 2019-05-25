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Билан оценил шансы повторного участия в «Евровидении»

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Певец Дима Билан рассказал, что мог бы поехать на международный музыкальный конкурс «Евровидение» в третий раз. Об этом он рассказал в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Вполне возможно, если вы настоите, то я поеду, почему нет. Спорт. Весело», — отметил он. Билан добавил, что каждый год появляются разговоры о том, чтобы отправить его на конкурс в третий раз, поскольку люди уверены, что ему повезет. В то же время артист подчеркнул, что в последнее время потерял интерес к «Евровидению».

18 мая певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на конкурсе, раскрыл условия повторного участия в «Евровидении». Финал музыкального состязания, в котором приняли участие 26 стран, прошел в Тель-Авиве 18 мая. По итогам конкурса Россия оказалась на третьем месте. Первое место отдали Нидерландам, второе — Италии.

Билан участвовал в «Евровидении» дважды. В 2008 году первым российским артистом, победившим в международном конкурсе. Он исполнил песню «Believe»

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