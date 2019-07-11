Дима Билан стал кошмаром молодой чиновницы и явился ей в душе

В сети появился клип Димы Билана на песню «Про белые розы», в котором он предстал привидением, преследующим молодую чиновницу. Ролик опубликован на YouTube.

В музыкальном видео Билан предстает привидением, обитающем в старом доме культуры, который собираются сносить. Он начинает преследовать ответственную за снос чиновницу, являясь ей в душе, в автомобиле, в магазине и в салоне красоты. В одной из сцен исполнителя пытаются пробить на кассе супермаркета.

Главную роль в клипе исполнила Вероника Дуванская. Креативным продюсером выступил Александр Гудков, создавший клип «Цвет настроения синий».

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