Басков выпустил 20-минутный клип с Лепсом, Киркоровым, Маликовым и Малаховым

Российский эстрадный певец Николай Басков выпустил музыкальный фильм «Караоке». 20-минутное видео опубликовано на YouTube-канале артиста в понедельник, 13 мая.

Клип, снятый в жарне мокьюментари, начинается с кастинга, после чего превращается в пародию на болливудское кино. Затем съемочная группа решает, что это непатриотично, и действие переносится в русскую деревню. Басков, в частности, предстает в ролике индийским актером, супергероем со световым мечом и персонажем черно-белого немого фильма.

«История о том, как на съемочной площадке мы очень старались, и из этого получилось то, что получилось. Наверное, сложно будет посмеяться над нами больше, чем мы сами посмеялись над собой», — говорится в подписи к ролику.

В видео, наполненном рекламой алкоголя, продуктов питания и сетей супермаркетов, также появляются Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Андрей Малахов, Яна Кошкина, Тимур Тания, Иосиф Пригожин и Олеся Судзиловская.

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