В супергеройском комиксе Marvel нашли Николая Баскова

Российский эстрадный певец Николай Басков появился в комиксах о супергероях от издательства Marvel Comics. На это обратила внимание пользовательница Twitter @AsgardianRiver.

На фанатском сайте, посвященном вселенной Marvel, указано, что Басков встречается в серии комиксов The Avengers Prelude: Black Widow Strikes («Мстители. Вступление: Черная вдова атакует»). Выпуск посвящен русской шпионке, агенту Щ.И.Т.а Наташе Романофф.

Отмечается, что Николай Басков «посетил один из самых известных клубов Москвы, пофлиртовал с девушками и попросил у официантки алкогольный напиток». Официанткой оказалась Романофф, работавшая под прикрытием.

Серия была выпущена в 2012 году.

6 декабря сообщалось, что в серии комиксов «Часы Судного дня» от DC Comics появился президент России Владимир Путин, готовый развязать войну с США. Глава государства встречается с Суперменом, который пытается уладить конфликт.

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