Дима Билан погрозился помочиться в сумку Сергея Шнурова

В рамках юмористического шоу Comment Out Дима Билан пообещал Сергею Шнурову, что помочится в его сумку, если тот появится на его концерте. Видео опубликовано на YouTube-канале «Чикен Карри».

Правила передачи подразумевают, что участник вытягивает несколько карточек. На одной из них указано имя российской звезды, а на другой — текст странного комментария. Гость должен либо написать этот текст под последним постом знаменитости в Instagram, либо получить наказание.

Диме Билану предложили сделать селфи в венце из коровьей кишки или отправить дерзкий комментарий лидеру «Ленинграда». Исполнитель отметил, что ни разу не видел Шнурова с сумкой, но согласился оставить угрозу в его аккаунте. Кроме того, Билану пришлось написать оскорбительный комментарий своему продюсеру Яне Рудковской, а также признаться Ксении Собчак, что он мочится на бомжей.

В шоу также принял участие музыкант Федук. Он рассказал на странице Николая Баскова, как похорошела Москва при Сергее Собянине, и похвалил «сладкую задницу» рэпера Элджея. При этом артист отказался оставлять комментарий на странице премьер-министра России Дмитрия Медведева и топтать портрет Ольги Бузовой.

По итогам передачи победу одержал Билан. Ведущий Владимир Маркони вручил ему хлебопечку.

В январе Дима Билан стал жертвой мошенников. Неизвестные от его имени предлагали поклонникам сняться в новом клипе и получить в качестве гонорара минимум пять тысяч рублей. Для участия нужно было заплатить 1200 рублей «за агентские услуги».

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