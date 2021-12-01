Названы самые популярные YouTube-блогеры

Видеохостинг YouTube назвал самых популярных блогеров в российском сегменте платформы, авторов Shorts и топ авторов, совершивших прорыв в 2021 году. Об этом сообщается в официальном блоге Google.

Лидерами YouTube Shorts стали блогер Игорь Берестейский (clab_33), певец Хабиб Шарипов (ХАБИБ), а также авторы канала Chapitosiki. Далее в рейтинге платформы расположились HOOOTDOGS, МЯТНЫЙ, Дифи, Натурал Альбертович, Пешка, Настя ЧПЕК Туман и ПЕЛЕХ.

Видеохостинг также представил рейтинг авторов традиционного формата видео. Наиболее популярными ютуберами стали A4, EdisonPts, ГЛЕНТ, Lesha Maisak, FixEye, Компот, Дима Масленников, Kuplinov Play, ЕвгенБро и Луномосик.

Кроме того, YouTube назвал создателей контента, которые совершили прорыв за последний год. Ведущими блогерами в этой категории стали КОБЯКОВ, Fijek Live, ТУМКА, Асхаб Тамаев, Детектив Войд, ZAVOZIN, RobTopGames, idontfirst, Сандер и Zeeman. Число их подписчиков за год выросло более чем на 200 процентов.

Ранее стало известно о нововведении на платформе: YouTube скрыл дизлайки под всеми видео. Сама кнопка «Не нравится» осталась, однако количество проставленных отрицательных реакций могут увидеть только авторы контента. В компании отметили, что данное решение направлено на то, чтобы каналы с небольшой аудиторией не подвергались нападкам или преследованиям из-за неприязни.