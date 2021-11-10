YouTube скроет счетчик дизлайков

Видеохостинг Youtube объявил, что с 10 ноября скроет дизлайки под всеми видео. Об этом сообщается на сайте платформы.

Сама кнопка «Не нравится» останется, однако количество проставленных отрицательных реакций смогут увидеть только авторы контента. В компании отметили, что данное решение направлено на то, чтобы каналы с небольшой аудиторией не подвергались нападкам или преследованиям из-за неприязни. Также правила призваны содействовать «уважительному взаимодействию между зрителями и создателями».

Впервые о такой возможности сервис задумался весной 2021 года. Тогда выяснилось, что пользователи реже нажимают на кнопку «Не нравится», если сайт не отображает статистику.