Instagram начал скрывать лайки во всем мире

Многие пользователи Instagram во всем мире, начиная с сегодняшнего дня, перестанут видеть количество лайков под публикациями. Об этом социальная сеть заявила в Twitter.

В публикации сообщается, что тестовая программа теперь будет действовать во всех странах, однако не сказано, по какому принципу социальная сеть будет выбирать аккаунты. Те, чьи страницы выберут для запуска обновления, перестанут видеть общее число лайков и просмотров под чужими записями. Обновление касается как фотографий, так и видеозаписей, отмечает Instagram.

О том, что социальная сеть обдумывает отмену лайков, стало известно в апреле этого года. Эксперты приложения Instagram захотели, чтобы пользователи думали о самих публикациях, а не о количестве лайков.

18 июля Instagram в тестовом режиме перестал показывать, сколько лайков поставили пользователи под публикацией. Тогда обновление затронуло Австралию, Бразилию, Италию, Ирландию, Новую Зеландию и Японию.

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