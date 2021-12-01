Российские богачи увеличили состояние на миллиарды долларов

Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на $38 млрд с начала года

Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось с начала года почти на 38 миллиардов долларов. Больше всех разбогател совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (на шесть миллиардов долларов, до 30,8 миллиарда), подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Капитал совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова вырос на 4,3 миллиарда долларов (до 21,6 миллиарда). Один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин с начала года разбогател на 21 миллион долларов (до 30 миллиардов). Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов увеличил свое состояние на 4,18 миллиарда долларов (до 27,2 миллиарда).

Бенефициар НЛМК Владимир Лисин стал богаче на 3,12 миллиарда (его капитал составляет 27 миллиардов долларов), а Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») — на 310 миллионов долларов (до 21,4 миллиарда). Однако за октябрь миллиардеры в совокупности потеряли более 27 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние российских миллиардеров по отношению к ВВП страны оказалось рекордным по сравнению с другими странами. На долю миллиардеров из списка Forbes приходится около 35 процентов экономики России.