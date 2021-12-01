В аэропорту Челябинска сообщили о минировании взлетной полосы

В аэропорту Челябинска сообщили о минировании взлетно-посадочной полосы. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на региональное министерство транспорта.

Как сообщили изданию в Минтрансе, в 9:45 на электронную почту аэропорта поступила информация о минировании взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Курчатова.

«Сейчас данная информация проверяется», — уточнили в ведомстве.

Ранее в октябре в московском аэропорту Домодедово полицейские задержали мужчину, который пошутил о наличии у него бомбы. Отмечалось, что пассажир подошел к стойке информации и сообщил службе безопасности, что принес с собой взрывное устройство. Сотрудники полиции задержали злоумышленника и уложили его на пол.