Мужчину задержали в аэропорту после шутки о бомбе

В московском аэропорту Домодедово мужчина пошутил о наличии у него бомбы и была задержан

В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали мужчину, который пошутил о наличии у него бомбы. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.

По данным пресс-службы аэропорта, в первой половине дня мужчина подошел к стойке информации и сообщил службе безопасности, что принес с собой взрывное устройство. Сотрудники полиции задержали злоумышленника и уложили его на пол. Как сообщает РЕН ТВ, для безопасности задержанного обложили бронежилетами.

В итоге у мужчины не обнаружили бомбы. Обстоятельства произошедшего будет выяснять полицейские. За ложное сообщение о теракте злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

В феврале 2021 года во время регистрации на рейс в аэропорту Шереметьево о наличии бомбы в багаже заявила 44-летняя россиянка. Позже она призналась, что неудачно пошутила. В итоге представители правоохранительных органов задержали пассажирку.