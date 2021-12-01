Россиянам назвали самые популярные автобусные туры осени

Самым популярным автобусным маршрутом осени стало направление Москва — Переславль-Залесский. Об этом стало известно из результатов исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, средний чек по маршруту Москва — Переславль-Залесский составил 532 рубля в одной сторону. Вторым по популярности среди россиян стало автобусное направление Москва — Киржач, осенью за такую поездку пассажиры платили в среднем 326 рублей (в одну сторону). Замыкает тройку лидеров путешествие из Москвы в Ростов-на-Дону, со средним чеком в 1,2 тысячи рублей.

Кроме того, этой осенью востребованными у туристов из Москвы стали поездки на автобусах в Воронеж, Рязань, Тулу, Новомосковск, Санкт-Петербург, Иваново, Белгород, Елец, Тамбов и Пензу. У жителей из Санкт-Петербурга, помимо Москвы, в топ-3 направлений вошли Смоленск и Тихвин.

Также в рейтинге топ-20 популярных автобусных направлений России по итогам осени оказались маршруты Томск — Новосибирск, Челябинск — Екатеринбург, Краснодар — Анапа, Новосибирск — Барнаул и Новороссийск — Краснодар.

Ранее в ноябре сообщалось о том, что в городских автобусах Кемерова и Новокузнецка заработали аудиогиды «Культурно-исторические маршруты общественного транспорта Кузбасса». Так, прослушать исторические факты об уральских городах, а также личные истории самих горожан можно с помощью приложения Artefact.

