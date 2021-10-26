В автобусах Кемерова и Новокузнецка появились культурно-исторические аудиогиды

Для жителей Кемерова и Новокузнецка заработали аудиогиды на маршрутах городских автобусов

В городских автобусах Кемерова и Новокузнецка заработали аудиогиды про «Культурно-исторические маршруты общественного транспорта Кузбасса». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Теперь прослушать исторические факты о Кемерове и Новокузнецке, а также личные истории самих горожан можно с помощью приложения Artefact. Для этого необходимо отсканировать наклейку с QR-кодом и подключить наушники. Всего в рамках программы сделано 63 небольших аудиозаписи.

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«Конечно, можно просто ехать в автобусе и смотреть в окно. А можно с помощью QR-кода и смартфона узнать много интересного о прошлом нашего города. Причем, узнать не то, что написано в скучных учебниках, а нечто интересное и познавательное», — рассказал краевед города Кемерово.

В Кемерово культурно-исторический аудиогид можно найти в городском автобусе №51, в Новокузнецке — №23, 28, 88 и 345. Отмечается, что программа аудио-маршрутов на общественном транспорте создана в рамках проектов «Идентичный Кемерово» и «За Новокузнецк» при поддержке фонда развития городов, фонда «Рыба шагала» и руководства обоих муниципалитетов.

Ранее в октябре были раскрыты подробности строительства аэропорта близ курорта Шерегеш в Кемеровской области. Сообщалось, что частные инвесторы вложат в строительство авиагавани 6,8 миллиардов рублей. Пропускная способность терминалов будет составлять порядка 400 пассажиров в час.