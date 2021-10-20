Раскрыты подробности строительства аэропорта близ Шерегеша

Частные инвесторы вложат в строительство аэропорта близ курорта Шерегеш в Кемеровской области 6,8 миллиардов рублей. Подробности со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщает «Интерфакс».

Личность инвесторов, решивших профинансировать проект, не раскрывается. Власти также не уточнили и полную стоимость объекта.

Отмечается, что пропускная способность воздушной гавани будет составлять порядка 400 пассажиров в час. Длина взлетно-посадочной полосы (ВПП), согласно плану, будет достигать 2,7 тысячи метров. Агентство указывает, что власти Кузбасса ранее оценили строительство взлетно-посадочной полосы в 2,8 млрд рублей и обратились с просьбой выделить средства из федерального бюджета.

В 2018 году источник «Интерфакса» оценил проект строительства новой авиагавани в Таштаголе в 14 млрд рублей. Он объяснил, что без учета инфраструктуры на строительство ВПП, рулежной дорожки и перрона требуется по меньшей мере 8 млрд рублей. На инфраструктуру и дороги, по его словам, понадобится порядка 6 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в Хакасии создадут новый туристско-рекреационный кластер «Горный». На реализацию проекта будет выделено более 500 миллионов рублей. Уточнялось, что строительство объекта стартует весной 2022 года.