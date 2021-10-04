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Названа стоимость строительства первого участка новой линии метро в Казани

На строительство первого участка второй линии казанского метро потратят 41 млрд
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Фото: Казметрострой.рф

На строительство первого участка второй линии метрополитена Казани потратят 41,1 миллиарда рублей. Стоимость проведения работ назвал генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов, его слова приводит «Татар Информ».

Длина упомянутого участка составляет 5750 метров, на нем планируется расположить четыре станции. «Пока названий станций нет, ожидается конкурсное название по традиции», — рассказал Рахимов.

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Он отметил, что вторая линия метро соединит Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы города. С первой веткой метрополитена ее свяжут станции «Яшьлек» и «Дубравная». Гендиректор АО «Казметрострой» уточнил, что разрешение на строительство было получено 9 августа 2021 года.

14 октября сообщалось, что российские власти в очередной раз пообещали построить метро в трех городах страны — Нижнем Новгороде, Челябинске и Красноярске. «Приняли решение по таким сложным проектам, которые вы обозначали, как метро в Нижнем Новгороде. Была хорошая комплексная программа подготовлена. По метро в Челябинске принято решение. Дорабатываем вопрос по Красноярску», — рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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