Россиянам развеяли «мифы из прошлого» о зарядке смартфона

Аналитик Половников: аккумулятор современного смартфона рассчитан на работу на два года

Руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников заявил, что популярные представления о зарядке смартфона являются «мифами из прошлого». Эксперт развеял их, подчеркнув, что стереотипы не актуальны по отношению к современным гаджетам, передает радио Sputnik.

Аналитик заявил, что почти все мифы об электроники приходят из прошлого, где технологии создания аккумуляторов и технологии энергопотребления были иными. «Тогда, возможно, имело смысл разряжать устройство, а потом полностью заряжать. Сегодня подобные советы звучат так же, как совет распаковывать новое устройство при полной луне и с шаманскими танцами», — подчеркнул он.

Половников напомнил россиянам, что аккумулятор современного смартфона также постепенно деградирует и утрачивает емкость, но это является следствием других причин. Он заявил, что деталь рассчитана на работу на два года.

«Вместо того, чтобы следить за уровнем заряда, лучше своевременно менять аккумулятор в своем смартфоне или другом устройстве. Если вовремя сменить батарею, то это сэкономит вам массу нервов. Надо понимать, что деградация батареи в гаджете — это вопрос времени, а не вопрос того, при каких процентах вы начинаете заряжать устройство», — объяснил специалист.

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