Названо число умерших после заражения COVID-19 детей в России с начала пандемии

Вирусолог Альтштейн: в России с начала пандемии умерло 350-400 детей с COVID-19

В России с начала пандемии умерло 350-400 детей, зараженных COVID-19. Такое число в среду, 1 декабря, назвал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. Его слова приводит ТАСС.

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Он пояснил, что детская смертность регистрируется в 0,005 процента случаев. По мнению вирусолога, к летальности среди несовершеннолетних приводит попадание в организм дельта-штамма.

Накануне в министерстве здравоохранения России рассказали, что свыше 30 тысяч детей с коронавирусом получают медицинскую помощь по всей стране. С момента начала пандемии коронавируса дети составили более пяти процентов всех зараженных.

Ранее в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи объявили о планах исследовать вакцину от коронавируса среди детей от 6 до 11 лет. Глава центра Александр Гинцбург призвал обязательно внести детский противоковидный препарат в национальный календарь прививок.