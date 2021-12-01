В Китае сообщили о набирающей силу вспышке коронавируса

За прошедшие сутки в Китае выявили 113 заболевших коронавирусом. Таким образом в стране обновился рекорд по количеству ежедневных заражений. Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Из этого числа 22 случая обнаружили у людей, которые приехали в Китай из-за границы. При этом оставшийся 91 заболевший появился в приграничном с Россией городском округе Хулунбир, расположенном в северном регионе Внутренняя Монголия. Ранее в том же округе китайские медики выявили 21 заболевшего, что говорит о набирающей силу вспышке коронавируса.

В общей сложности, с начала пандемии COVID-19, по официальным данным, в Китае заразились 98 824 человека. С начала 2020 года от коронавируса скончались 4636 китайцев.

