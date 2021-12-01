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Китаю предсказали мировое господство в зеленой энергетике

МЭА: Китай станет лидером в создании возобновляемых источников энергии
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Фото: Michael Taylor / Reuters

Китай может получить мировое господство в зеленой энергетике и стать лидером в создании возобновляемых источников энергии (ВЭИ), предсказали аналитики. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным агентства, в 2021 году КНР стала мировым лидером по внедрению ВЭИ, а к 2026 году страна достигнет 1200 гигаватт ветровой и солнечной мощности. Кроме Китая, основными драйверами роста зеленой энергетики станут страны Европы, а также США и Индия.

МЭА указало, что в целом в 2021-м во всем мире ввели около 290 гигаватт новых мощностей по производству возобновляемой энергии, что оказалось выше рекордных показателей прошлого года. Основными источниками этой мощности стали солнечные панели и ветряные турбины. Аналитики уверены, что к 2026 году ВЭИ обойдут по мощности ископаемое топливо и ядерную энергетику вместе взятые, а 95 процентов глобального прироста энергопроизводства будет обеспечено именно за счет возобновляемых источников.

По словам главы МЭА Фатиха Бирола, рекордный рост объемов возобновляемых источников энергии в 2021 году станет еще одним признаком появления новой глобальной энергетической экономики. «Высокие цены на сырье и энергию, которые мы наблюдаем сегодня, создают новые проблемы для возобновляемой промышленности, но повышенные цены на ископаемое топливо также делают возобновляемые источники энергии более конкурентоспособными», — заявил Бирол.

При этом МЭА признает существование множества различных факторов, которые могут негативно повлиять на сектор зеленой энергетики в будущем. Так, возобновляемые источники энергии сталкиваются с проблемами реализации проектов, а также с проблемами политического характера: от выдачи разрешений и финансирования до процессов интеграции в энергосистему и общественного признания. «Текущий рост цен на сырьевые товары оказал повышательное давление на инвестиционные расходы, в то время как доступность сырья и рост цен на электроэнергию на некоторых рынках создают дополнительные проблемы для производителей ветряных и солнечных панелей в краткосрочной перспективе», — говорится в отчете.

Агентство ранее заявляло, что одним из самых простых и дешевых способов осуществить переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии также может стать повышение энергоэффективности. Применение солнечной и ветряной энергетики параллельно с рациональным использованием имеющихся ресурсов способно сократить вредные выбросы в атмосферу планеты. Агентство заявляло, что изменение ежедневных привычек потребителей энергии также способно создать положительный эффект.

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