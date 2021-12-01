В Совфеде оценили реакцию Киева на заявление Лукашенко о Крыме

Украинские власти болезненно реагируют на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о Крыме и его предстоящий визит на полуостров. Такую оценку дала член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева, пишет РИА Новости.

По ее словам, Украине нужно думать о своем народе и не втягивать людей в решение собственных политических меркантильных задач. Сенатор отметила, что уровень отношений между Россией и Белоруссией в настоящее время таков, что планы Лукашенко, безусловно, осуществятся. «Мы, конечно, ждем лидера дружественного нам государства в Севастополе, думаю, что президент Лукашенко по достоинству оценит его и то, как он изменился за последние семь лет», — подчеркнула Алтабаева.

Проводимая нынешним руководством Украины политика недальновидна и совершенно не учитывает интересов собственного народа, заключила сенатор.

Ранее президент Белоруссии Лукашенко признал Крым российским де-факто и де-юре. Кроме того, он высказался по поводу своего визита на полуостров. Поездка туда вместе с президентом России Владимиром Путиным будет означать признание Крыма российской территорией, отметила глава республики.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет оценивать действия Лукашенко относительно Крыма, а не его слова, но если Минск действительно признает полуостров российским, Украина будет действовать «по полной программе».