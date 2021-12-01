Киев пообещал действовать «по полной программе» при признании Крыма в Минске

Киев будет оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не его слова, однако если Минск действительно признает Крым российским, Украина будет действовать «по полной программе», пообещал глава МИД страны Дмитрий Кулеба, передает «Правда».

«Это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым — это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание», — сказал Кулеба.

Ранее Лукашенко признал, что Крым стал российским после проведенного там в 2014 году референдума. Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — заявил белорусский лидер.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. При этом Белоруссия Крым российским не признавала. Ранее Лукашенко заявлял, что готов изменить свою позицию по полуострову только в том случае, если частью России Крым признают и российские олигархи.