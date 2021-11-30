Лукашенко признал Крым де-факто и де-юре российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что Крым стал российским после проведенного там в 2014 году референдума. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — заявил белорусский лидер.

Ранее в ноябре Лукашенко пожаловался, что президент России Владимир Путин не взял его с собой в Крым. После этого белорусский парламентарий, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных заявил, что слова Лукашенко «вне всякого сомнения» можно расценивать как признание Крыма российской территорией.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. При этом Белоруссия Крым российским не признавала. Ранее Лукашенко заявлял, что готов изменить свою позицию по полуострову только в том случае, если частью России Крым признают и российские олигархи.