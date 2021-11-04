Лукашенко пожаловался на Путина

Александр Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его с собой в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что президент России Владимир Путин не взял его с собой в Крым. Об этом он сказал во время заседания высшего госсовета Союзного государства, видео с его участием представило URA.ru в Telegram.

«Украина закрыла для Белоруссии небо и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Ну, если не в Крым, может в Питер съездим?» — поинтересовался он и пригласил Путина в Белоруссию. В ответ российский президент пообещал показать своему белорусскому коллеге памятник в Севастополе, ведь Лукашенко не был в Крыму с момента его воссоединения с Россией, отмечает канал «360».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Белоруссия Крым российским не признает. Изменить свою позицию Лукашенко обещал только в том случае, если частью России Крым признают российские олигархи. «Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали? Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, Тони Блэр или кто там в Великобритании был. Мы ее подписали, почитайте. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю», — сказал Лукашенко.

В России негативно оценили слова белорусского президента. Так, в Совфеде его высказывание посчитали неуместным, а в Крыму отметили, что Лукашенко не удастся усидеть на двух стульях.

