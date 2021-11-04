Путин заявил об историческом единстве России и Крыма

Президент России Владимир Путин заверил, что территории Крыма и Севастополя останутся с Россией навсегда, так как это был выбор народа. Об этом президент заявил во время поездки в Севастополь на День народного единства, его слова передает ТАСС.

«Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа», — заявил Путин.

Президент возложил цветы к посвященному окончанию Гражданской войны мемориалу в Севастополе. По его словам, мемориал показывает, что Россия «помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.