Аксенов оценил планы Лукашенко посетить Крым

Жители Крыма будут рады видеть белорусского президента Александра Лукашенко на полуострове, заявил глава российского региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, решение лидера Белоруссии о визите на полуостров соответствует духу братских отношений. Аксенов выразил уверенность, что гость сможет оценить уникальную природу Крыма, памятники истории и культуры, гостеприимство. «Этот визит откроет колоссальные возможности в плане развития отношений Белоруссии и Крыма», — дал он положительную оценку идее Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что планирует посетить российский регион по договоренности с президентом России Владимиром Путиным. Он напомнил, что полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Лукашенко подчеркнул, что его визит будет означать официальное признание территории российской.

Крым вернулся в состав России в 2014 году, когда его жители на референдуме поддержали эту идею. До этого Белоруссия Крым российским не признавала.