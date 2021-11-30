Лукашенко собрался в Крым

Президент Лукашенко: я намерен посетить Крым, об этом есть договоренность с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается посетить Крым, об этом есть договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным. Его цитирует РИА Новости.

«У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем. (...) Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым», — сказал он.

Лукашенко добавил, что эта поездка будет означать признание полуострова территорией России. «Хотя ни для меня, ни для Путина это не секрет, и, более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует», — отметил глава государства.

Ранее 30 ноября Лукашенко назвал Крым де-факто и де-юре российским.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина, а также страны Евросоюза и США считают территорию оккупированной.

