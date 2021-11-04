В Белоруссии сочли слова Лукашенко о Крыме признанием его российским

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме в ходе заседания высшего госсовета Союзного государства является признанием полуострова территорией России. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил белорусский парламентарий, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

Комментируя слова белорусского лидера, он отметил, что Минск «давно считает Крым территорией России, просто это не было формализовано для российского медийного пространства». Отвечая на вопрос, были ли слова Лукашенко признанием Крыма российским, Савиных сказал, что это «вне всякого сомнения».

Ранее 4 ноября Лукашенко пожаловался, что президент России Владимир Путин не взял его с собой в Крым. «Украина закрыла для Белоруссии небо и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Ну, если не в Крым, может в Питер съездим?» — поинтересовался он и пригласил Путина в Белоруссию.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Белоруссия Крым российским не признает. Изменить свою позицию Лукашенко обещал только в том случае, если частью России Крым признают российские олигархи. «Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. Мы ее подписали, почитайте. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю», — сказал Лукашенко.

