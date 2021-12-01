Россиянин с COVID-19 задохнулся в больнице при смене баллонов с кислородом

В больнице в Волгограде пациент с COVID-19 задохнулся при смене кислородных баллонов

Попавший в реанимацию с коронавирусом житель Волгограда скончался в больнице при замене баллонов с кислородом, сообщается на сайте управления Росздравнадзора Волгоградской области.

О смерти 72-летнего Александра Кунышева ранее рассказала изданию «Блокнот» его дочь. Она отметила, что пенсионер попал в коронавирусный госпиталь №1 в состоянии средней тяжести с 30-процентным поражением легких.

Позже, по словам женщины, ее отцу стало резко хуже. В то же время медики уверяли россиянку, что с ее пожилым родственником все хорошо, и не следили за ним должным образом. Женщина уверена, что ее отец погиб из-за невнимательности медицинского персонала коронавирусного госпиталя.

По факту смерти жителя Волгограда Росздравнадзор начал проводить проверку.

Ранее сообщалось, что муж бывшего мэра Канска (Красноярский край) несколько дней провел в больнице без внимания врачей. Перед смертью россиянин написал анестезиологу-реаниматологу СМС о том, что у него заканчивается кислород.