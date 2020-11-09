Россиянин написал из коронавирусной больницы СМС о нехватке кислорода и умер

Геннадий Качан, муж бывшего мэра Канска (Красноярский край) Надежды Качан, несколько дней лежал в больнице без внимания врачей. Перед смертью россиянин написал анестезиологу-реаниматологу СМС о том, что у него заканчивается кислород. Об этом заявила его дочь порталу ngs24.

«Заканчивается кислород в реанимации. Помоги», — было написано в сообщении.

По словам дочери Геннадия Качана, в течение шести часов после госпитализации к отцу якобы никто не подходил. Анализ на коронавирус у мужчины не брали три дня, а позже, когда исследования провели, выяснилось, что у него пониженная сатурация, пневмония и гипоксия мозга. Спустя пять дней Качан скончался.

«У меня конкретные вопросы к главврачу: почему мой папа пишет, что кончился кислород? Почему отец в реанимации был без присмотра? Почему он три дня лечился домашними таблетками — ни один антибиотик не поставили», — заявила дочь мужчины Telegram-каналу «Подъем». При этом главный врач отрицает перебои с кислородом в тот день, когда умер Качан.

Из-за нехватки кислорода в октябре скончались пациенты больницы №20 Ростова-на-Дону.