Россиянам напомнили правила посещения Кипра

Российским туристам напомнили правила посещения Кипра на фоне обновления антиковидных мер в стране. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что с 29 ноября власти Кипра ужесточили антиковидные ограничения — теперь дети от шести лет и старше обязаны носить маски, а также предъявлять SafePass в печатном или электронном виде. Кроме того, с 1 декабря несовершеннолетние и непривитые граждане, не завершившие вакцинацию, для получения SafePass должны регулярно проходить ПЦР-тестирование или сдавать экспресс-анализы.

При этом нововведения не касаются иностранных туристов, которые въезжают на Кипр с CyprusFlightPass. С этим документом и при наличии маски путешественники могут беспрепятственно посещать общественные места, например, рестораны, музеи, торговые центры и передвигаться в пределах курорта.

Тем не менее CyprusFlightPass считается действительным в течение семи дней — начиная с даты прибытия на остров. С восьмого дня после въезда туристам будет необходим местный пропуск Safe Pass.

Со 2 декабря власти Кипра также запретят въезд путешественникам, которые в течение последних 14 дней посетили или были транзитом в ЮАР, Намибии, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Мозамбике, Малави и Ботсване. Данное правило вводится из-за угрозы распространения нового омикрон-штамма COVID-19.

Ранее в ноябре сообщалось, что власти Кипра задумали ужесточить коронавирусные меры для иностранных путешественников в связи с появлением нового штамма омикрон. Так, глава Минздрава страны заявил о том, что планируется ввести ПЦР- и экспресс-тестирование на всех пунктах въезда в страну.