Раскрыты подробности жизни покончившего собой на глазах у бывшей подруги ученого

Покончивший с собой на Воробьевых горах в Москве 43-летний ученый-физик Юрий Никитин долгое время преследовал бывшую возлюбленную, а перед самоубийством несколько раз приставлял ствол к голове девушки. Подробности последних лет жизни мужчины в среду, 1 декабря, раскрыл «МК».

По данным издания, пара познакомилась в 2016 году — девушка была студенткой вуза, где преподавал Никитин. После четырех лет отношений они стали вместе жить. Но когда мать ученого умерла, у него произошел нервный срыв — его дважды госпитализировали и назначали курс антидепрессантов.

После этого мужчина начал регулярно проявлять агрессию и устраивать сцены ревности, одна из которых закончилась скандалом и разбитым смартфоном девушки. После расставания Никитин преследовал свою возлюбленную, но девушка всячески избегала встреч и даже заблокировала ученого во всех мессенджерах и социальных сетях.

30 ноября он, прихватив карабин «Сайга», подкараулил ее в лесопарковой зоне на пути к станции метро Воробьевы горы. Мужчина снова признавался ей в любви и предлагал жить вместе, угрожая убить в случае отказа. Для убедительности он четырежды приставлял ствол к ее голове. После очередного отказа ученый покончил с собой.

Следственный комитет России начал проверку по факту произошедшего.