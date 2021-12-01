Ураган повалил главное дерево России

В музее-заповеднике Ивана Тургенева Спасское-Лутовиново в Орловской области ураган повалил дуб, который был посажен писателем 198 лет назад. Об этом сообщается на сайте заповедника.

Ураганный ветер, достигавший 30 метров в секунду, также повалил несколько старых елей, ясеней, берез и деревьев в старинной липовой аллее. «Но настоящей трагедией стало падение тургеневского дуба», — говорится в сообщении. Дуб был признан главным деревом России в 2021 году, а в 2022-м должен был участвовать в конкурсе «Европейское дерево года».

Директор музея-заповедника Сергей Ступин заявил, что для коллектива музея потеря дуба является невосполнимой утратой, и назвал дерево не просто достопримечательностью усадьбы, а символом любви к родине. «Постоять под его кроной и поклониться ему — по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков России и мира», — заявил Ступин.

В октябре ураган повредил еще одну достопримечательность страны — в Москве порывы ветра снесли установленные для реставрации леса и сорвали один из зубцов Кремля. Падение конструкции попало на видео.