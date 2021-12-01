В России обвинили Украину в подготовке к захвату Донбасса

Украина может готовиться к силовому захвату Донбасса, собирая свои войска в регионе, считает военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он заметил, что таким образом, с помощью военного конфликта, власти страны пытаются отвлечь внимание общества от внутриполитических проблем, что также выгодно и России.

В МИД России сообщили, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе. Там находятся уже 125 тысяч человек — половина всего состава. Юлин напомнил, что страна держит большое число военных в этом районе уже много лет, там она имеет большое численное превосходство, потому никакого выраженного изменения в этом плане не произошло. Тем не менее он отметил, что есть основания ожидать начала конфликта в ближайшее время.

«Они просто готовятся силовым путем вернуть Донбасс. И существует вероятность, что произойти это может в ближайшее время. Сейчас на Украине серьезные внутриполитические проблемы, которые могут захотеть решить, списав все на военный конфликт. Отсюда и дополнительный шум с нашей стороны — оба государства идут к конфликту, чтобы списать внутренние проблемы», — объяснил военный эксперт.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов.