Захарова заявила о стягивании половины украинской армии в Донбасс

Захарова: Украина стянула 125 тысяч военнослужащих в зону конфликта в Донбассе

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила о стягивании половины украинской армии в зону конфликта в Донбассе, передает РИА Новости.

«Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных сил Украины», — сказала Захарова на брифинге в среду, 1 декабря.

В ноябре руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует напасть на республику в конце января или начале февраля, для чего сосредоточила на границе более 92 тысяч военнослужащих.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что «любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену и политические и экономические последствия».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов.

«Совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами», — подчеркнул он.