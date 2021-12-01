Сотни российских туристов застряли в Доминикане

Сотни россиян не смогли улететь из Доминиканы и застряли в стране на сутки

Сотни российских туристов не смогли вовремя вылететь из Доминиканской Республики и застряли в стране минимум на сутки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как отмечается, россияне должны были вылететь еще во вторник, 30 ноября, однако выяснилось, что самолет не прилетел.

«Мы должны были вылетать в восемь утра по местному времени, а сейчас уже четыре часа следующего дня. Борт, которым мы будем возвращаться, сейчас в Санкт-Петербурге. Он из Санкт-Петербурга с задержкой отправляется, но авиакомпания не ответила», — сообщил один из туристов.

Задержка рейса составляет более 20 часов. Туроператор застрявших россиян не располагает точной информацией о времени отправления. Тем не менее отель пошел на уступку туристам и разрешил им остаться в номерах еще на один день.

Также сообщалось, что в день вылета самолета из Санкт-Петербурге на борт открыли посадку, однако позже объявили о задержке рейса из-за снегопада. При этом другие воздушные суда вылетали вовремя.

Ранее в ноябре стало известно, что около 500 российских туристов застряли в ЮАР. Уточнялось, что в республике нет россиян, которые находятся в составе организованных туристических групп.

