В торговом центре Москвы задержали домогавшегося девочки педофила

В Москве задержан педофил, домогавшийся девочки в бассейне с шариками в детской комнате

В Москве задержан россиянин, домогавшийся малолетней девочки в торговом центре. Об этом в среду, 1 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, ЧП произошло в детской комнате — мужчина пытался совратить ребенка, находившегося в бассейне с пластиковыми шариками. Его преступные действия заметила мать девочки и вызвала полицию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

26 ноября сообщалось, что в Красноярске к 15 годам строгого режима приговорен обвиненный в педофилии 43-летний учитель бальных танцев.