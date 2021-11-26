Российский учитель бальных танцев получил срок за развращение малолетней ученицы

В Красноярске учителю бальных танцев дали 15 лет строгого режима за совращение ученицы

В Красноярске к 15 годам строгого режима приговорен обвиненный в педофилии 43-летний учитель бальных танцев. Об этом в пятницу, 26 ноября, «Ленте.ру», сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Как установил суд, девочка с 2017 года ходила к преподавателю на индивидуальные и групповые занятия по танцам. С это времени, начиная с ее 10-летнего возраста, он занимался ее развращением — совершал с ней различные действия сексуального характера и вступал в половой акт. Доказаны 44 эпизода преступной деятельности педофила.

Ранее 26 ноября сообщалось, что в Республике Алтай задержали 47-летнего депутата Государственного собрания — Эл Курултай, избиравшегося от КПРФ. В конце 2019 года мужчина изнасиловал 14-летнюю племянницу супруги.