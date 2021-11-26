Избиравшегося от КПРФ депутата заподозрили в изнасиловании 14-летней племянницы

В Республике Алтай задержали 47-летнего депутата Государственного собрания — Эл Курултай, избиравшегося от КПРФ. Об этом в пятницу, 26 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Людмила Рязанцева.

По данным следствия, в конце 2019 года мужчина изнасиловал 14-летнюю племянницу супруги. Опасаясь насильника, девочка молчала об этом два года и разоткровенничалась лишь в 2021 году. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 131 («Изнасилование несовершеннолетней») УК РФ.

В отношении обвиняемого вынесено постановление об аресте. На время следствия он отправлен в СИЗО. Продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Как сообщает ТАСС речь идет о независимом депутате Александре Коршуке. Он избрался в Госсобрание республики в 2019 году от партии КПРФ. В ноябре того же года вышел из фракции КПРФ и перешел во фракцию к независимым депутатам.

19 ноября сообщалось, что суд заключил под стражу приморского депутата от КПРФ Артема Самсонова, которого подозревают в педофилии.