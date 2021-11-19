Подозреваемого в педофилии приморского депутата заключили под стражу

В Приморье суд заключил под стражу подозреваемого в педофилии депутата от КПРФ Самсонова

Суд заключил под стражу приморского депутата от КПРФ Артема Самсонова, которого подозревают в педофилии. Об этом сообщил РИА Новости представитель Следственного управления Следственного комитета России по Приморью.

«По ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил собеседник агентства.

В отношении Самсонова возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Следствие считает, что депутат, находясь два года назад на территории базы отдыха во Владивостоке, показывал 11-летнему ребенку фаллоимитатор и рассказал о назначении этого предмета. Самсонова задержали 17 ноября.

В знак несогласия со следственными действиями Самсонов объявил голодовку.