СК сообщил подробности дела против подозреваемого в педофилии депутата КПРФ

Обвинения в адрес депутата Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова оказались связаны с его пребыванием в детском лагере. Подробности дела сообщаются на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, «при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении».

Источник «Известий» уточнил, что инцидент произошел два года назад. Подозреваемому может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

О задержании Самсонова стало известно ранее 17 ноября. На него завели дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).