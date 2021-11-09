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Полицейские задержали депутата Николая Бондаренко

Депутата Саратовской областной думы от КПРФ Бондаренко задержали из-за правонарушения
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Кадр: @bondarenko_blog

В Саратове сотрудники полиции задержали депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Ему хотят вменить хулиганство на избирательном участке 19 сентября. По предварительным данным, речь может идти о конфликте, который произошел на избирательном участке №64 в Заводском районе, пишет депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в своем Telegram-канале.

Сам Бондаренко рассказал, что статья предполагает административный арест.

О дебоше, устроенном депутатом Саратовской областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко в ходе голосования на выборах, стало известно 17 сентября. Он пришел на участок в Заводском районе Саратова, накричал на члена избирательной комиссии и требовал от нее документы. Вместе с тем депутат угрожал ей возбуждением уголовного дела.

В свою очередь, глава ЦИК России Элла Памфилова осудила поведение Бондаренко на избирательном участке в Саратове. По ее утверждению, из-за конфликта глава участкового избиркома была вынуждена обратиться к врачам.

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