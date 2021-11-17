Депутата КПРФ задержали по делу о педофилии

Депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Самсонова задержали по делу о педофилии

Депутата Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова задержали во Владивостоке по подозрению в педофилии. Об этом сообщает агентство PrimaMedia.

По предварительной информации, на Самсонова завели дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). У него дома провели обыск.

Первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ Анатолий Долгачев сообщил РИА Новости, что он сам находится у квартиры Самсонова. Туда же приехала жена депутата, однако ее в квартиру не пустили. «Зашли внутрь люди с нашивками СОБР. Статус его непонятен. Правоохранители не комментируют», — добавил он.

Долгачев предположил, что поводом для обысков могло стать заявление некой женщины о якобы развратных действиях со стороны депутата КПРФ. Он назвал это сообщение чернухой.

Ранее в ноябре стало известно о задержании депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Ему собирались вменить хулиганство на избирательном участке 19 сентября.