Зюганов прокомментировал дело подозреваемого в педофилии депутата КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал дело подозреваемого в педофилии депутата Законодательного собрания Приморского края от партии Артема Самсонова. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сказал политик в эфире радио «Комсомольская правда», он пока не получал материал о Самсонове, однако партийные депутаты уже разбираются в ситуации вокруг приморского депутата. «Мы расследуем сами, все факты расследуем», — сказал Зюганов.

Самсонова задержали в среду, 17 ноября, по подозрению в совершении «иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Следствие считает, что депутат, находясь два года назад на территории базы отдыха во Владивостоке, показывал 11-летнему ребенку фаллоимитатор и рассказал о назначении этого предмета.

В знак несогласия со следственными действиями Самсонов объявил голодовку.

