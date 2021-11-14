Подруга миллионера-педофила пожаловалась на гнилую еду и лишение сна в тюрьме

Подруга Эпштейна Гислейн Максвелл заявила, что в тюрьме ей дают гнилую еду и мешают спать

Предпринимательница Гислейн Максвелл, бывшая любовница и предполагаемая сообщница финансиста Джеффри Эпштейна, рассказала об условиях содержания в американской тюрьме. Ее слова приводит Daily Mail.

В последние 16 месяцев Максвелл находится в одиночном заключении. Женщина заявила, что все это время подвергалась нападкам и оскорблениями со стороны тюремных охранников. Также сотрудники учреждения подсматривали за ней, из-за чего американка перестала принимать душ. Кроме того, ее намеренно лишали сна и давали гнилую пищу, а когда она ходила в туалет, компанию ей составляла «дружелюбная крыса».

По словам Максвелл, ее постоянно будили, лишая непрерывного сна, или заставляли спать с включенными люминесцентными лампами, которые ухудшили ее зрение. Также ей не разрешали заниматься спортом и не обеспечивали сбалансированного питания. «Они кормят меня гнилой едой. В одном яблоке были личинки», — пожаловалась она, добавив, что у нее даже нет подходящей обуви.

На минувшей неделе суд в четвертый раз отказал Максвелл в освобождении под залог в размере 21 миллиона фунтов стерлингов. По мнению предполагаемой сообщницы миллионера-педофила, негативное освещение в СМИ дела во время ее содержания под стражей совместно с преднамеренным сокрытием доказательств сделали невозможным для Максвелл справедливое судебное разбирательство.

Ранее Максвелл уже жаловалась на жестокое обращение. В феврале 2021 года она заявила, что охранник заставил ее отмывать душ метлой в качестве наказания.

Арест предпринимательницы за предполагаемое пособничество в педофилии произошел 2 июля 2020 года. Заключение по делу Максвелл содержит шесть обвинений, включая склонение несовершеннолетних к занятию незаконным сексом и лжесвидетельство. Ей грозит до 35 лет тюрьмы.

Американского финансиста Джеффри Эпштейна уличили в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе 14-летних, и издеваться над ними. По некоторым данным, он занимался торговлей людьми вплоть до 2019 года. Американского финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью в тюремной камере, не дожидаясь судебного процесса.